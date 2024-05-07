بورصة الجزائر: تنويع آليات التمويل لضخ مصادر تمويلية جديدة

أكد يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، على مدى أهمية تنويع آليات التمويل من أجل ضخ مصادر تمويلية جديدة تساهم في تحقيق هدف تنويع الاقتصاد الوطني.

كما ركز يوسف بوزنادة خلال مشاركته في اليوم العربية للشمول المالي من تنظيم بورصة الجزائر وجامعة سكيكدة. على التمويل عبر السوق المالي من خلال البورصة أو سوق السندات والتي تمثل آليات ترتكز على جمع الادخار وتحوليه إلى استثمار. كما أكد أيضا على أهمية التمويل التساهمي في تمويل المؤسسات الناشئة. أين أشار إلى منح الاعتماد مؤخرا من قبل اللجنة إلى منصة الكترونية تنشط في هذا المجال.

ونظمت اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالتعاون مع جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة. يوما دراسيا بعنوان السوق المالي التمويل التساهمي والثقافة المالية.” الذي يندرج في إطار جهود وإستراتيجية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بصفتها سلطة ضبط السوق المالي، الرامية إلى نشر الثقافة المالية في الأوساط الجامعية للمساهمة في تحقيق الشمول المالي في الجزائر.

وشهد هذا اليوم مشاركة واسعة من أساتذة وباحثين من جامعة سكيكدة وجامعات مجاورة. كما تضمن برنامج اليوم الدراسي تقديم محاضرات ومداخلات ثرية من قبل إطارات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وأساتذة ومختصين في المجال المالي.

كما تم خلال اللقاء توقيع إتفاقية تعاون بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ممثلة برئيسها يوسف بوزنادة وجامعة سكيكدة ممثلة برئيسها توفيق بوفندي. تهدف هذه الاتفاقية إلى مرافقة الطلبة والباحثين في المجالات ذات الصلة بالبورصة والأسواق المالية. وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال.