بورصة الجزائر: توسيع نشاط الوسيط إلى شركات التأمين

إقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” على السلطات العمومية فتح الإمكانية لشركات التأمين لممارسة نشاط الوسطاء في عمليات البورصة. وذلك في إطار إعداد مشروع تمهيدي حول السوق المالي.

وقال رئيس هذه الهيئة المالية يوسف بوزنادة، خلال ندوة صحفية. على هامش أشغال ملتقى حول “التنشيط والإستراتيجية من أجل سوق مالي جزائري فعال”. أن اللجنة قد قدمت إقتراحا لوزارة المالية بغرض إدخال أحكام جديدة في إطار مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالسوق المالي والذي سيلغي المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23 مايو 1993. من أجل السماح لشركات التأمين بإمكانية الحصول على اعتماد كوسيط لعمليات البورصة إلى جانب البنوك والشركات التي أنشئت لهذا الغرض.

وأضاف بوزنادة أنه “نأمل في إعطاء الإمكانية لشركات التأمين من أجل العمل مستقبلا كوسطاء في عمليات البورصة. لأنها تتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهلها لهذا الدور الأساسي في تجنيد الإدخار وتمويل الإقتصاد الوطني.

كما ذكر رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، بأن وزارة المالية كانت قد نصّبت لجنة مكلفة بإعداد مشروع تمهيدي حول السوق المالي. وتحرير هذا النص قد أوكل للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة. و قد تم في هذا الإطار تقديم عديد المقترحات من بينها إدراج اقتراحات جديدة حول المالية الخضراء. وتحويل القانون الأساسي للجنة كسلطة وطنية لضبط السوق المالي.

كما أشار بوزنادة إلى برنامج جديد للتكوين في المجال المالي والذي سيتم إطلاقه في شهر ديسمبر المقبل. بالتعاون مع اتحاد الهيئات العربية للأوراق المالية والمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا.

كما ستبادر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يوم 23 نوفمبر المقبل بتنظيم ندوتها السنوية الثانية التي يشارك فيها خبراء من السلطات النظيرة للأسواق المالية في البلدان العربية.سيما مصر وسلطنة عمان وتونس وكذلك صندوق النقد العربي.