بورصة الجزائر: سحب أسهم “آن سي آي”رويبة سيتم فور إختتام العملية

كشفت بورصة الجزائر عن ملخص بيان العرض العلني للسحب لشركة “آن سي آي” رويبة.

وأفادت بورصة الجزائر، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تعلم مساهمي شركة “آن سي آي” رويبة، أنها وضعت تأشيرتها على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض العلني للسحب الخاصة بها.

وأشارت بورصة الجزائر، أن أسهم الشركة سوف يتم سحبها بعد إختتام العملية وفقا لشروط نظام سوق الأوراق المالية.

وأضافت البورصة أن المذكرة الإعلامية الموجهة ستتيح للأقلية المعنية في المقر الرئيسي للشركة مع الوسطاء المكلفين بالانسحاب.