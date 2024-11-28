بورصة الجزائر: شركة توسيالي الجزائر تحصل على التأشيرة لإصدار قرض سندي (كوسوب)

منحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”كوسوب”،تأشيرتها لشركة “توسيالي الجزائر” من أجل إصدار قرض سندي بقيم مبدئية تقدر ب 15 مليار دج، وبمدة استحقاق تقدر بخمس سنوات.

وجاء في اللجنة أن “لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها منحت التأشيرة على المذكرة الاعلامية المقدمة من قبل شركة توسيالي ايرون ستيل اندستري الجزائر (شركة ذات أسهم). والتي تتعلق بإصدار قرض سندي بقيمة 15 مليار دج مع إمكانية أن يصل إلى 20 مليار دج، موجه للمستثمرين المحترفين عند الاكتتاب الأولي”.

وبموجب العملية، سيتم إصدار ما بين 1,5 مليون و مليوني سند عادي بقيمة. اسمية تبلغ 10 آلاف دج لكل سند، وسيتم تداول هذه السندات في القسم “الممتاز” لسوق سندات الدين في بورصة القيم المنقولة، حسب اللجنة.

وتقدر مدة استحقاق هذا القرض السندي بخمس سنوات مع فائدة سنوية ثابتة بنسبة 5,65 بالمائة. وفقا للبيان الذي أشار إلى أن القرض “سيستخدم لتمويل جزء من الاستثمارات في المجمع الصناعي الجديد المتكامل لإنتاج الصلب المسطح”.

يذكر أن رأسمال شركة توسيالي الجزائر التي تأسست سنة 2007، بلغ 50 مليار دج في 31 ديسمبر 2024، حيث يملك. اغلبية الأسهم فؤاد توسيالي (53,8 بالمائة) ومحمد فاتح توسيالي (26 بالمائة).

وتنشط هذه الشركة التي يقع مقرها الاجتماعي في وهران، في مجال إنتاج قضبان الصلب الطويلة، وقضبان الأسلاك والقضبان الحديدية. والأنابيب اللولبية الحلزونية، بطاقة انتاجية اجمالية تقدر ب4 ملايين طن/سنويا، أي ما يعادل 57 بالمائة من الإنتاج الوطني.