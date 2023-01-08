بورصة الجزائر.. نظام تسعير رقمي قريبا

كشف المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، اليوم الأحد، أن البورصة تعتزم وضع نظام تسعير رقمي قريبا.

وأورد ذات المسؤول، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن بورصة الجزائر “تشهد مرحلة تحول رقمي”.

مشيرا إلى وجود “نظام تسعير رقمي بالكامل قيد الانجاز قصد السماح بإجراء صفقات عن طريق منصة الأنترنيت”.

كما أوضح المدير العام لبورصة الجزائر أن المنصات الموجودة عبر العالم ليست ملكا للبورصة بل ملكا للوسطاء.

وحول مراجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض، أوضح بن موهوب أن “هذا الإصلاح يكرس التحول العميق الذي سيمس المنظومة المالية”.

مضيفا أن إنشاء الهياكل والتزام مختلف الفاعلين سيسمحان بتحقيق الأهداف المنوطة بهذا الإصلاح.