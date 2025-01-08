بورصة الجزائر: وضع نظام رقمنة التسعيرة سيتم سنة 2025

أعلن المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم يزيد بن موهوب أنه سيدخل النظام الجديد الخاص بالتسعيرة الذي يسمح بشراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في بورصة الجزائر مباشرة عبر الإنترنت حيز الخدمة خلال السنة الجارية.

وقال بن موهوب عبر أمواج الإذاعة الجزائرية: “نحن حاليا في المرحلة النهائية من اختبار نظام الرقمنة مع جميع الفاعلين المعنيين. إذ نعتزم وضعه حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن كما ننوي إطلاقه خلال السنة الجارية”.

وفيما يتعلق بحصيلة بورصة الجزائر لسنة 2024, أوضح المدير العام أنه منذ إنشاء البورصة. كانت السنة الماضية الأكثر إيجابية سيما بفضل دخول القرض الشعبي الجزائري الذي سمح لرأسمال البورصة بالارتفاع من 72 مليار دج إلى 522 مليار دج ما يمثل “زيادة كبيرة” بلغت نسبتها 662 بالمائة.

كما سمح إدخال هذا البنك في البورصة لقيمة المعاملات (المبالغ المتبادلة في السوق). بالارتفاع بشكل “ملحوظ” حيث وصلت إلى 2,7 مليار دج أي بزيادة قدرها 441 بالمائة على مدار سنة واحدة.