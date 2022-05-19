قناة النهار بورصة الدواجن متقلبة..والمستهلك والمربي متضرران بالتناوب بقلم قناة النهار نشر في 19 ماي 2022 - 14:39 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 26 0 بورصة الدواجن متقلبة..والمستهلك والمربي متضرران بالتناوب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/hFAgM اقرأ أيضا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قناة النهار 12 ماي بعد عامين من التباعد .. الجزائريون يتغافرون ويتصافحون في عيد الفطر قناة النهار 02 ماي بالفيديو.. أبو عصام وأبو غالب يصلان إلى الجزائر فن وثقافة 09 ماي لتجنب حدوث إضطرابات هضمية..نصائح غذائية في عيد الفطر قناة النهار 03 ماي دلال خير: أب أصيب بعجز في الحركة والمشي بعدما كان هو معيل العائلة ويحتاج إلى عملية جراحية قناة النهار 06 ماي دلال خير / زوالي ماقدرش يشري كرسي متحرّك لوليدو المُعاق .. ترقبوها قناة النهار 12 ماي بجاية: الحماية المدنية تنقل جثـ.ـتين لصيادين تم إنتشالها بشاطيء ثالة يلف ببني كسيلة قناة النهار 09 ماي جزائريون: الطفل يوسف يؤم المصلين خلال الشهر الفضيل قناة النهار 03 ماي "وزير الصحة : "مصيبة كورونا عطلتنا بزّاف قناة النهار 14 ماي رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان قناة النهار 09 ماي