بورصة الشراكة.. جديد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تحت عنوان “بورصة الشراكة”.

وتعد بورصة الشراكة، المتاحة عبر الموقع الرسمي للوكالة (www.aapi.dz)، فضاء رقميا تفاعليا مخصصا للربط بين المستثمرين وحاملي المشاريع الجزائريين والأجانب. وذلك بهدف من إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

وتضمن هذه البورصة إدراج عروض مشاريع استثمارية مفتوحة للشراكة. سواء من طرف مستثمرين يبحثون عن شريك لإنجاز مشاريعهم أو آخرين يبحثون عن فرص جاهزة للاندماج فيها. وبفضل هذه الآلية، يتمكن المستثمر من عرض فكرة مشروعه، تحديد احتياجاته وتوقعاته من الشراكة، والتفاعل مع شركاء محتملين في بيئة مؤمنة ومنظمة.

وتلعب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دور همزة الوصل التي تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة مع ضمان موثوقيتها.

كما تمكّن “بورصة الشراكة” من جمع المعطيات الحديثة حول المشاريع الاستثمارية، مما يمنح نظرة شاملة وحيوية عن توجهات السوق وفرص النمو.

وتمثل المنصة الجديدة خطوة إضافية في مسار بناء بيئة استثمارية قائمة على الشفافية، التفاعل، والتكامل الرقمي. بما يعزز من جاذبية الجزائر كمركز ناشئ في خارطة الاستثمارات الإقليمية والدولية.