“بورطابل” يتسبّب في مصرع مريضة بمستشفى وهران

لقيت امرأة تبلغ من العمر 62 سنة منتصف ليلة أمس، حتفها إثر حادث سقوطها من شرفة رواق مصلحة الأمراض التنفسية التابعة لمستشفى زرجب بوهران

متأثرة بالإصابة التي تعرضت لها

الضحية التي كانت تتلقى العلاج بذات المصلحة لمعاناتها من صعوبات في التنفس خرجت لشرفة رواق المصلحة، ليسقط هاتفها النقال من يدها

وفي محاولة منها لأخذه تعثرت فسقطت من علو الطابق الأول للمصلحة حسب شهود عيان، أين لفظت أنفاسها الأخيرة ليتم تحويلها إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات في الحادثة

.و نفت مصادر من وسط المرضى وحتى الطاقم العامل بالمصلحة، أن الحادث متعلق بحالة إنتحار