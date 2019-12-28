بورعدة : ” رانا ندربو في parking تحضيرا لأولمبياد طوكيو” !

ندد العداء الجزائري العربي بورعدة بالظروف التي وفرها القائمين على الرياضة الجزائرية تحضيرا لأولمبياد طوكيو 2020.

وتحدث صاحب المركز الخامس في تخصص العشاري بأولمبياد ريو دي جانيرو عن حرمانه من التدرب في المضمار الرئيسي لملعب 5 جويلية في تصريح للنهار قائلا:

” كرهنا من غلق الملاعب أمام الرياضيين، وعدم وجود أماكن للتدرب، قبل 8 أشهر عن الألعاب الأولمبية، و5 أشهر عن البطولة الإفريقية التي ستجري بالجزائر، لحد الآن كل الرياضيين يتدربوا في حظيرة السيارات الخاصة بملعب التنس”

“إلى متى يبقى الرياضي الجزائري يعاني، منذ 2012 ونحن نندد بهذه الظروف التي نحضر فيها لكن لم يتغير أي شيئ “.