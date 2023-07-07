بورعدة وسليمان مولا يعززان رصيد الجزائر من الذهب

تمكن البطل الجزائري لعربي بورعدة من تعزيز رصيد الجزائر من الذهب حينما احتل المرتبة الأولى اليوم الجمعة.

وفاز لعربي بورعدة بسباق العشاري رجال ضمن منافسة الألعاب العربية الجارية فعاليتها بالجزائر.

كما هنّأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية لعربي بورعدة بالتتويج عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

إلى جانب ذلك، منح البطل الجزائري الثاني، سليمان مولا ميدالية ذهبية للجزائر في نفس الألعاب، بعدما تألق بشكل لافت للإنتباه وحصد المرتبة الأولى في سباق 800 متر.

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