بورعدة يحقق أحسن توقيت شخصي ضمن بطولة العالم لألعاب القوى

حقق البطل الجزائري العربي بورعدة، أحسن توقيت شخصي في الموسم، خلال مشاركته في البطولة العالمية لألعاب القوى 2023، الجارية ببودابست، المجر.

وحقق العربي بورعدة، أمس الخميس، في مسابقة العشاري، 11.02 في 100 كأحس توقيت شخصي في الموسم.

كما نجح البطل الجزائري، من خلال هذه النتيجة، جمع 858 نقطة بالمركز 21، بعد انتهاء مسابقة العشاري.

يذكر أن بودابست المجرية، تحتض فعاليات النسخة التاسعة من البطولة العالمية لألعاب القوى، ما بين 9 إلى 27 أوت الجاري.