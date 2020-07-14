بورعدة يرد بقوة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى

رد أمسية اليوم الثلاثاء العداء الجزائري “لعربي بورعدة” على بيان الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى مؤكدا أنه خارج عن الموضوع.

صاحب المركز الخامس في البطولة العالمية اختصاص العشاري أكد عبر بيان توضيحي أن مطالبته بمنصب شغل في قطاع الرياضة يعود لخوفه على مستقبله الاجتماعي خاصة بعد وصوله لسن ال32.

بطل إفريقيا عدة مرات آبدى دهشته من بيان الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى الذي استهدفه شخصيا وأشار الى وقائع خارجة عن الموضوع الأساسي.

لعربي بورعدة أضاف أن الوضع الحالي أثقل كاهل تحضيراته لأولمبياد طوكيو 2021 ومن شأنه التأثير على نتائجه الرياضية مستقبلا.