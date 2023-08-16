بورعدة يستكمل تحضيراته بألمانيا تحسبا لمونديال 2023

قرر العداء الجزائري العربي بورعدة، استكمال تحضيراته بدولة ألمانيا، تحسبا لمشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى 2023 المقررة بالمجر.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن بورعدة، اختار مركز التدريب “مانهايم” الواقع جنوب غرب ألمانيا لاستكمال تحضيراته.

وكان البطل الجزائري، قد تاهل إلى مونديال 2023، بعد تتويجه بلقب بطل إفريقيا في تخصص العشاري.

يذكر أن العربي بورعدة، يعد الأكثر تتويجا في تخصص العشاري، بخمسة ميداليات قارية، بالإضافة لنليه ذهبية الألعاب العربية في طبعتها الأخيرة.