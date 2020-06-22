بورعدة يهدد بالإنسحاب: “طيلة مشواري الرياضي ماعنديش بطاقة الشفاء”!

كشف العداء الجزائري في إختصاص العشاري العربي بورعدة في إتصال بالنهار أنه سيبتعد نهائيا من عالم الرياضة قي خال ما لم تلبى مطلبه.

بعدما تلقى وعودا بالحصول على منصب عمل على مستوى قطاع الرياضة مضيفا أنه ملّ من هذه الوعود من مختلف الوزراء الذين تناوبو على مبنى أول ماي,

وقال: ” لا أكذب عليكم .. إن لم أتحصل على منصب لن أكون مجددا في الرياضة، .. وهو ما يعتبر خسارة كبيرة للرياضة الجزئرية، ، لأن رياضي كبير في السن مثلي وفي إختصاص العشاري الذي لا يعرف إنتشارا كبيرا، وهذا هو مطلب كل رياضي كبير في السن، هو الحصول على منصب من أجل توفير القوت للعائلات لذلك طالبنا بحقنا بمنصب ”

“المشوار الرياضي بأكمله ماعنديش بطاقة الشفاء باش نشري الدواء لأولادي ولزوجتي”.