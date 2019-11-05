بورقعة يخضع لعملية جراحية.. يرقد بغرفة الإنعاش ويخرج من دائرة الخطر

علمت “النهار أونلاين” أن لخضر بورقعة، المحبوس بسجن الحراش، قد خضع لعملية جراحية مستعجلة، بمستفى مصطفى باشا، هذا المساء.

وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” إن طاقما طبيا متخصصا أجرى عملية جراحية مستعجلة لبورقعة، لإنقاذ حياته، بعد إصابته بانسداد معوي.

وأوضحت المصادر أن المجاهد القيادي بالولاية التاريخية الرابعة يرقد، في الوقت الراهن، بغرفة الإنعاش ووضعه الصحي لا يدعو للقلق، بعد خروجه من دائرة الخطر.

وبيّنت الفحوصات التي أجريت على بورقعة، فور نقله من سجن الحراش إلى المستشفى الجامعي، بأنه مصاب بالتواء في الأمعاء.

وقد جرى بالاستعانة بالفحص بالأشعة، تحديد موقع الانسداد العموي، وهو بالضبط في أسفل البطن، قرب موقع السُرّة.

وهذا النوع من الحالات التي تصيب الجهاز الهظمي، عادة ما يتم حله بسهولة وفي أقصى الحالات بتدخل جراحي، لكن إن طال علاجه، فإنه قد يودي بحياة المصاب.