بورقعة يرفض سماعه من قاضي التحقيق ويطالب بإطلاق سجناء الحراك

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالإبقاء على المجاهد لخضر بورقعة رهن الحبس المؤقت.

و حسب ما ادلى به دفاع لخضر بورقعة فإن هذا الأخير رفض الحديث إلى قاضي التحقيق و رفض الرد على أسئلته كما رفض أيضا الإمضاء على المحضر.

وطلب المجاهد لخضر بورقعة خلال جلسة السماع له باطلاق سجناء الحراك

وجاء أمر قاضي التحقيق بعد رفض الرائد لخضر بورقعة التحقيق معه في التهمتين اللتين يواجههما.

وتعتبر هذه المرى الثانية التي يتم فيها السماع للمجاهد لخضر بورقعة حول التهمتين اللتين يواجههما وهي المساهمة وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش

كما يواجه بورقعة أيضا تهمة إهانة هيئة نظامية