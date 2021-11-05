بوركينافاسو تشن هجوما حادا على الجزائر وتُمارس حرب نفسية بمراسلة الكاف

شنت الاتحادية البوركينابية لكرة القدم هجوما حادا على الجزائر قبل مواجهة المُنتخبين في الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم قطر 2022.

الاتحادية البوركينابية راسلت اليوم الجمعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصفة رسمية مُطالبة بتوفير الأمن للبعثة البوركينابية في لقاء ال16 نوفمبر المُقبل.

وأضافت الاتحادية البوركينابية خلال بيانها أن المُنتخب البوركينابي عاش الجحيم في الجزائر قبل المواجهة الفاصلة التي جرت سنة 2013 من خلال احداث ضجيج مُتعمد أمام الفندق وكذا غلق الطريق المؤدي للملعب بطريقة مُتعمدة أيضا وهو ما أثر كثيرا على معنويات اللاعبين البوركينابيين آنذاك حسب البيان دائما.

وختمت الاتحادية البوركينابية بيانها المُستفز بمُطالبة “الكاف” بالسهر على سيرورة اللقاء في أفضل الظروف وفي روح رياضية.

ولم يكتفي البوركينابيين بهذا فقط بل ذهبوا الى أبعد من ذلك عندما طالبوا الكاف بتغيير مكان اجراء المواجهة بسبب عدم جاهزية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وتشكيل أرضيته لخطرا كبير على صحة اللاعبين.