بوركينافاسو تبعث حظوظها في التأهل بالفوز أمام الرأس الأخضر

تغلب سهرة اليوم الخميس مُنتخب بوركينافاسو على نظيره الرأس الأخضر في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الخيول البوركينابية استطاعت الفوز بهدف يتيم دون رد في لقاء الجولة الثانية من المجموعة A.

الهدف الوحيد في اللقاء الذي جرى بملعب باول بيا سجله اللاعب حسن باندي في الدقيقة ال39.

وبعد هذا الفوز تقاسم منتخب بوركينافاسو المركز الثاني للمجموعة الأولى مع الرأس الأخضر ب3 نقاط لكل منتخب.

تغلب منذ قليل المُنتخب المغربي على مُنتخب غانا بشق الأنفس في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

واستطاع أسود الأطلس حسم قمة الجولة الأولى من المجموعة c لصالحهم بنتيجة هدف دون رد.

وسجل اللاعب سفيان بوفال هدف أشبال المُدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش في الدقيقة ال83.

وجرى اللقاء الذي سمح للمغرب بتصدر المجموعة مؤقتا بملعب أحمدو أهيدجو.

اعترف لاعب منتخب سيراليون، جون كامارا، بقوة المنتخب الجزائري، معتبرا اياه من أفضل منتخبات العالم، كما أشاد بالدولي الجزائري رياض محرز.

وصرح جون كامارا، لمبعوث تلفزيون “النهار” بالكاميرون: “الجزائر ليست أفضل منتخب في إفريقيا فقط، بل في العالم أيضا”

كما أضاف: “أنا فخور بوجود لاعبين أفارقة جيدين يمثلون القارة أفضل تمثيل، في صورة رياض محرز”.

يذكر أن منتخب سيراليون، سيكون أول منافس للخضر في بطولة كأس أمم إفريقا 2021، المقرر بالكاميرون.

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يجري لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم حصة تدريبية بداية من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي.

و ستجرى اليوم أوّل حصة تدريبية لأشبال بلماضي بملحق ملعب “جابوما” الذي سيلعب به اللقاء المرتقب. بعد غد أمام منتخب سيراليون في إفتتاح مباريات “محاربي الصحراء”.

كما كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن مهندس التتويج بـ”كان” مصر سيكون على موعد اليوم مع معاينة لاعبي منتخب سيراليون. عن طريق “جلسة فيديو”. وهو الأمر الذي سيدخل القائد رياض محرز وزملائه في اجواء المباراة ولو بشكل نظري.

يذكر. أن الفاف أعلنت عن برنامج اليوم. عندما أكّدت أن اللقاء جرى بين مسؤولي الكاف و اللاعبون والجهاز الفني صباح اليوم على الـ 10:00 سا. فيما إلتقى أعضاء الطبي والإداري والإعلامي فيما بينهم على الـ 11:00 سا.

طالع أيضا: أكد مدرب منتخب سيراليون أنه سيحاول تحطيم سلسلة اللاهزيمة التي يمتاز بها المُنتخب الجزائري. بعد وصوله لـ34 مباراة متتالية دون هزيمة. وذلك من خلال الفوز على أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في مباراة الغد. التي ستجمع المنتخبين في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا. التي تحتضنها الكاميرون في الفترة الممتدة بين 9 جانفي و6 فيفري المقبل.

ونشط المدرب جون كاستر ندوة صحفية صبيحة اليوم الإثنين، للحديث عن مواجهة الجزائر قائلا:

“أظن أنه من الفخر أن يمثل منتخب سيراليون البلد في هذه المنافسة الإفريقية. ومن المهم جدا أن نلتقي بالمنتخب الجزائري الذي يعتبر من أهم المنتخبات الإفريقية. نحن نبحث أن نكون فريقا منافسا للمنتخب الجزائري في هذه المباراة”.

وأضاف:”هناك ضغط كبير في مواجهة الجزائر، اللاعبون يعرفون صعوبة المباراة، لكن منتخب سيراليون سيعمل من أجل التأهل إلى الدور الثاني في هذه المجموعة”

وبخصوص سلسلة المباريات المتتالية للمنتخب الجزالئري بدون هزيمة قال:”الفريق الجزائري الأحسن في إفريقيا ولديهم أفضل الأرقام وحتى طريقة اللعب، ونحن سنحاول تحطيم هذا الرقم”.

وتحدث جون كيستر، عن شبح فيروس كورونا الذي يلاحق المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا قائلا:”لحد الساعة ليس لدينا أي حالالت إصابة بكوفيد 19، نحن متخوفون من هذا الفيروس”، وتابع:” نحن نكن احتراما كبيرا للمنتخب الجزائري، الفريق الأحسن في إفريقيا حاليا، لكننا لا نخاف من الجزائر، لو كنا نخاف لما أتينا للعب، سنقدم أحسن ما لدينا في مواجهة الغد”.

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