بوركينافاسو تتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الخضر

تعرض مُنتخب بوركينافاسو اليوم الجمعة لضربة موجعة قبل مواجهة الخضر المُقررة يوم الثلاثاء المُقبل.

حيث تأكد غياب المُهاجم الأساسي محمد كوناتي عن لقاء الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال بسبب العقوبة.

هذا اضافة الى الغيابات التي ترسمت سابقا على غرار الثنائي تراوري، تابسوبا، كوامي وكوفي.