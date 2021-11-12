إعــــلانات
الرياضة

بوركينافاسو تتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الخضر

بقلم حواز عبد النور
بوركينافاسو تتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الخضر
المُنتخب الوطني يُحضر لموقعةالثلاثاء
  • 4289
  • 0

تعرض مُنتخب بوركينافاسو اليوم الجمعة لضربة موجعة قبل مواجهة الخضر المُقررة يوم الثلاثاء المُقبل.

حيث تأكد غياب المُهاجم الأساسي محمد كوناتي عن لقاء الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال بسبب العقوبة.

هذا اضافة الى الغيابات التي ترسمت سابقا على غرار الثنائي تراوري، تابسوبا، كوامي وكوفي.

رابط دائم : https://nhar.tv/Seejd
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر