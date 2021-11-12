بوركينافاسو تتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الخضر
بقلم حواز عبد النور
تعرض مُنتخب بوركينافاسو اليوم الجمعة لضربة موجعة قبل مواجهة الخضر المُقررة يوم الثلاثاء المُقبل.
حيث تأكد غياب المُهاجم الأساسي محمد كوناتي عن لقاء الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال بسبب العقوبة.
هذا اضافة الى الغيابات التي ترسمت سابقا على غرار الثنائي تراوري، تابسوبا، كوامي وكوفي.
Après L. Traoré, B.Traoré, A.l Tapsoba, Y. Songné, B. Kouamé et H. Koffi, le Burkina Faso 🇧🇫 va devoir composer avec une nouvelle absence face à l’Algérie 🇩🇿
C’est Mohamed Konaté, attaquant titulaire en l’absence des meilleurs étalons, qui sera suspendu face aux Verts. Diminués? pic.twitter.com/cs649eOnbR
— DZfoot (@DZfoot) November 12, 2021
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