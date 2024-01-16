بوركينافاسو تطيح بموريتانيا وتتصدر مجموعة الخضر

حقق المنتخب البوركينابي، انتصارا مثيرا أمام نظيره الموريتاني، استقر على هدف من دون رد، برسم الجولة الأولى من المجموعة الـ 4، لـ”كان” كوت ديفوار، التي تضم أيضا الخضر وأنغولا.

وشهدت المواجهة التي احتضنها اليوم الثلاثاء، ملعب “السلام” بمدينة بواكي، تقديم المنتخب الموريتاني، مستويات كبيرة وكان قريبا في العديد من المناسبات من مباغتة “الخيول”.

وهو المستوى الذي خالف به “المرابطون” كل التوقعات التي وضعتهم في خانة الأضعف ضمن المجموعة الـ 4، مقارنة بالجزائر وبوركينافاسو وبدرجة أقل أنغولا.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه للإنتهاء على وقع التعادل السلبي. أعلن الحكم عن ضربة جزاء لمنتخب بوركينافاسو، نفذها المتألق بيرتراند طراوري. بنجاح مهديا منتخبه انتصارا ثمينا في الدقيقة الـ 90+4.

وبهذا الانتصار خطف منتخب بوركينافاسو. صدارة المجموعة الـ 4، بـ 3 نقاط مقابل نقطة للخضر وأنغولا، وصفر نقطة لموريتانيا، مما يجعل المنتخب الوطني. أمام حتمية الفوز في الصدام القادم، أمام بوركينافاسو، لتفادي الحسابات الضيقة وسيناريو “كان” الكاميرون.