بوركينافاسو تعلن عن إصابات كورونا عشية مواجهة الكاميرون

تلقى الإتحاد البوركينابي لكرة القدم خبر صادم بخصوص إصابات لاعبي المنتخب بفيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون بـ 24 ساعة.

وكشف موقع “بيان سبورتس” عن إصابة 4 لاعبين في بيت المنتخب وهو الأمر اللذي سيخلق صعوبات كبيرة خلال مجريات اللقاء الإفتتاحي أمام البلد المنظم.

كما أكّد فيرمان سانون مساعد كامو مالو مدرب بوركينا فاسو الخبر. رغم تفاديه الكشف عن هوية اللاعبين. للحفاظ على استقرار المنتخب.

طالع أيضا:

وتلقى المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الخميس ضربة موجعة قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق الكان.

الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عن اصابة صانع ألعابه حنبعل المجبري بفيروس كورونا المُستجد.

وأضاف الاتحاد التونسي أن لاعب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي سيلتحق ببعثة نسور قرطاج بالكاميرون بمجرد تماثله للشفاء.

كما عانى منتخب الغابون ضربة موجعة، قبل ثلاثة أيام فقط عن انطلاق فعاليات كأس أمم إفريقيا 2021، المقررة بالكاميرون.

وكشفت وسائل إعلامية نقلا عن الاتحاد الغابوني، عن تعرض نجميه بيار أوباميانغ، ومواطنه ماريو ليمينا، للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

كما أضاف، بأنه سيتم اجراء كشف جديد لجميع أعضاء بعثة المنتخب، للاطمئنان على صحة اللاعبين ومختلف الأطقم.

يذكر أن الغابون، يشارك في كأس أمم إفريقيا 2021، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من المغرب، غانا وجزر القمر.

وكشف “جون كيستر” مدرب منتخب سيراليون أنه تلقى تهديدات بالقتل قبل إعلان القائمة الرسمية التي تضم 28 لاعبًا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

كيستر مدرب منافس الخضر في الجولة الأولى من الكان قال في تصريحات لشبكة بي بي سي:”تلقيت تهديدين بالقتل لإدراج بعض اللاعبين، أنه من المحزن أن تصل الأمور إلى هذا الحد”.