بوركينافاسو تُقصي الغابون وتبلغ ربع نهائي الكان
بقلم عبد النور حواز
هزم أمسية اليوم الأحد مُنتخب بوركينافاسو نظيره الغابوني ليبلغ ربع نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.
وجاء تأهل الخيول البوركينابية بعد الفوز في لقاء ثمن النهائي بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف في كل شبكة.
الهدف الأول في اللقاء الذي احتضنه ملعب، ليمبي، سجله بيرتران تراوري في الدقيقة ال28.
وعدل الغابونيين النتيجة في الدقيقة ال90+1 عبر أداما غيرا بالخطأ في مرماه.
هذا وشهد اللقاء طرد سيدني أوبيسا من جانب الغابون بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال67.
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