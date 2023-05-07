بوركينافاسو يقتطع تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي

حسم منتخب بوركينافاسو التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب منتخب الكاميرون في قمة منافسة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وتمكّن أشبال الخيول من الفوز بثنائية مقابل واحد على الأسود غير المروضة في قمة مثيرة. التي جرت وسط حضور جماهير لابأس به.

ويعتبر منتخب أحد المنتخبات للذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية مع إمكانية اقتطاع تأشيرة التأهل إلى المونديال.

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