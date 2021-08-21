بوركينا فاسو يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الخضر

سيكون منتخب بوركينا فاسو منقوصا من خدمات أحد أبرز نجومه، في المواجهة التي ستجمعه بالمنتخب الوطني، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

ونقلت الصحافة الإنجليزية، تصريحات مدرب نادي نيوكاستل، دان سميث، الذي كشف عن تعرض مهاجمه البوركنابي تراوري لإصابة على مستوى الوتر.

وأضاف مدرب نيوكاستل، بأن تراوري، يتجه للغياب عن الميادين لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، قبل تعافيه من الإصابة.

وبهذا يكون منتخب بوركينا فاسو، قد تلقى ضربة قوية، قبل المواجهة التي ستجمعه بالخضر، يوم 7 سبتمبر المقبل، بالمغرب، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.