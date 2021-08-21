عاجل
رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء غدا
إعــــلانات
الرياضة

بوركينا فاسو يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الخضر

بقلم كريم.تيغرمت
بوركينا فاسو يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الخضر
  • 907
  • 0

سيكون منتخب بوركينا فاسو منقوصا من خدمات أحد أبرز نجومه، في المواجهة التي ستجمعه بالمنتخب الوطني، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

ونقلت الصحافة الإنجليزية، تصريحات مدرب نادي نيوكاستل، دان سميث، الذي كشف عن تعرض مهاجمه البوركنابي تراوري لإصابة على مستوى الوتر.

وأضاف مدرب نيوكاستل، بأن تراوري، يتجه للغياب عن الميادين لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، قبل تعافيه من الإصابة.

وبهذا يكون منتخب بوركينا فاسو، قد تلقى ضربة قوية، قبل المواجهة التي ستجمعه بالخضر، يوم 7 سبتمبر المقبل، بالمغرب، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974919
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات