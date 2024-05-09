بورنان: قطاع المناجم يشكل رهانا لتنويع الإقتصاد

قالت نجيبة بورنان المديرة العامة للمناجم لوزارة الطاقة أن القطاع المنجمي بشكل انشغالا ورهانا للعب دور في بناء اقتصاد منتج ومتنوع قادر على المنافسة في إطار تنمية مستدامة.

وأضافت بورنان خلال كلمة لها بمناسبة تنظيم الذكرى 58 لتأميم المناجم والذكرى 57 لتأسيس مؤسسة سوناريم. أن القطاع يعول على استغلال الثروات و الخروج من المحروقات والتبعية إلى التصدير وتطوير الاقتصاد. مشيرة إلى تسطير برنامج للوصول إلى جعل قطاع الطاقة والمناجم في الريادة.

وأضافت ذات المتحدثة، أنه وبهدف تطوير القطاع المنجمي سيتم توقيع عقود إتفاقيات بخصوص المشاريع. بالإضافة كذلك إلى إصدار النسخة الأولى من الطوابع البريدية المخلدة الذكرى.