بوروبي :” قناة مولودية الجزائر ستتاح للجميع وهذا جديد الاتفاقية مع أستون فيلا”  

كشف مسؤول التسويق لفريق مولودية الجزائر محمد بوروبي، اليوم الخميس، خلال الندوة الخاصة بالمشروع الاقتصادي الخاص بالفريق.

وأكد محمد بوروبي عن وجود مستجدات وأفاق مستقبلية حيث قال “شرع الفريق في اتخاذ اجراءات بعد بلوغ المئوية، نشكر الرئيس تبون لذي منحنا ملعب الدويرة الجديد، كما سنفتتح بعد أيام مركز التدريبات الجديد، المولودية تريد منح فرصة للشركات الناشئة وجعلها شركات عالمية وفق معايير اقتصادية”.

كما أضاف “هناك إرادة من الفريق للبحث عن مصادر جديدة عن القطاع العام، فيما يخص التمويل”.

وأردف “الفريق سيعطي فرصة للشركات الصغرى، التي تحلم بتمويل فريق المولودية، والمستفيد الأول هو المناصر”.

كما ختم الإعلامي محمد بوروبي “هناك قناة تلفزيونية ستتاح للجميع، و الاتفاقية مع أستون فيلا ستكون هناك ندوة صحفية للحديث عن هذا المشروع بعد الانتهاء التام من إبرام الاتفاقية”.

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