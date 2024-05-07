بوروسيا دورتموند أول المتأهلين إلى نهائي رابطة الأبطال

حسم فريق بوروسيا دورتموند التأهل إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا.

وفاز بوروسيا دورتموند بهدف نظيف من إمضاء المدافع المخضرم ماتز هاميلز في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، وهي نفس النتيجة التي انتهت بملعب “سيغنال ايدونا بارك”.

وينتظر، الفريق الألماني المباراة التي ستجري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد، و الفائز منها سيجمعه بفريق بوروسيا في النهائي المرتقب أن يجري بملعب “ويمبلي” التاريخي.