بوروسيا دورتموند يعلن تمديد عقد مدافعه بن قارة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رسميًا، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد مدافعه الشاب إلياس بن قارة إلى غاية 30 جوان 2029، في خطوة تؤكد ثقة النادي الألماني في إمكانياته المستقبلية.

ويُعد بن قارة، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد خريجي أكاديمية النادي، حيث ينشط ضمن صفوفها منذ سنة 2021، على أن يدخل موسمه السادس مع “أسود الفيستفاليا” بداية من الصيف المقبل.

وخلال الموسم الجاري، شارك لاعب الخضر، في 9 مباريات مع فئة أقل من 19 سنة، و10 مباريات مع الفريق الرديف (U23)، كما تلقى في ديسمبر 2024 دعوة للانضمام إلى الفريق الأول خلال مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، دون أن يشارك في اللقاء.

كما شهد شهر نوفمبر 2025 أول استدعاء له إلى المنتخب الوطني الجزائري، حيث شارك في تربص تحضيري، ما يعكس مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة.

من جهته، أكد المسؤول في النادي الألماني، إنغو براوس، أن تمديد عقد بنكرا يندرج ضمن سياسة دورتموند القائمة على تطوير اللاعبين الشبان من داخل مركز التكوين، مشيرًا إلى سعادته بمواصلة اللاعب مشواره مع الفريق.