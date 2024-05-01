بوروسيا دورتموند يفوز أمام البياسجي في دوري أبطال أوروبا

تمكن بوروسيا دورتموند من الفوز امام المستضيف باريس سان جيرمان بهدف نظيف من إمضاء نيكولاس فورلكروغ بملعب “سيغنال إيدونا بارك”.

وجرت المباراة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري رابطة أبطال أوروبا وسط حضور جماهيري غفير جدا من الجانب الألماني.

وكانت المباراة مميزة و ممتعة وسط تجسيد عدد كبير الفرص، خاصة من الجانب الألماني، الذي فاز بالنقاط الثلاث في انتظار حصد التأهل خلال مباراة العودة بملعب “حديقة الأمراء”.