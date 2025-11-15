بوروسيا مونشنغلادباخ يدخل السباق للظفر بخدمات شياخة

دخل نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بقوة على خط التنافس من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري المتألق أمين شياخة.

بعدما قدّم اللاعب عرضاً مميزاً في مواجهة ناديه فايله أمام كوبنهاغن نهاية الأسبوع الماضي، في مباراة كانت محل متابعة دقيقة من كشافي النادي الألماني.

ووفق ما كشفه الصحفي، الدانماركي، فرازام أبوالحسيني عبر موقع “Tipsbladet”، فإن مسؤولي مونشنغلادباخ حرصوا على متابعة اللاعب عن قرب خلال المواجهة الأخيرة.

في ظل القفزة النوعية التي يشهدها مستواه هذا الموسم مع نادي فايلة.

في الجهة المقابلة، لم يبقَ نادي رين الفرنسي بعيداً عن المشهد، حيث وضع اللاعب تحت المراقبة هو الآخر.

ما يفتح الباب أمام منافسة قوية بين الدوريين الألماني والفرنسي لخطف خدمات المهاجم الجزائري الواعد.

شياخة، الذي بات أحد أبرز مواهب الدوري الدنماركي، حيث خاض حتى الآن: 14 مباراة 966 دقيقة لعب 6 أهداف كاملة في الدوري والكأس إحصائيات جعلته من أكثر اللاعبين الواعدين في الدنمارك، ودفعت أندية البوندسليغا والليغ 1 إلى مراقبته باستمرار.