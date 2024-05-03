بوروسيا يعلن رحيل قائده ماركو رويس نهاية الموسم
بقلم عزيز طالبي
أعلن فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الجمعة، عن رحيل نجمه ماركو رويس عن الفريق كلاعب حر في نهاية موسم 2023/2024.
ونشر النادي الألماني العريق، فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”يؤكد القرار النهائي مع تصريحات اللاعب المخضرم.
وخلال مسيرة رويس التي دامت 12 عاما مع بوروسيا دورتموند، لعب 424 لقاء، و سجل 168 هدف، كما حمل شارة القيادة لـ 6 سنوات كاملة.
ويعتبر الفنان رويس أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ الفريق الأصفر، وقد ساعدهم في عدد من المرات على الفوز باللقب وكأس السوبر وكأس ألمانيا.
Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q
— Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/SAeTP