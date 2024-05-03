بوروسيا يعلن رحيل قائده ماركو رويس نهاية الموسم

أعلن فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الجمعة، عن رحيل نجمه ماركو رويس عن الفريق كلاعب حر في نهاية موسم 2023/2024.

ونشر النادي الألماني العريق، فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”يؤكد القرار النهائي مع تصريحات اللاعب المخضرم.

وخلال مسيرة رويس التي دامت 12 عاما مع بوروسيا دورتموند، لعب 424 لقاء، و سجل 168 هدف، كما حمل شارة القيادة لـ 6 سنوات كاملة.

ويعتبر الفنان رويس أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ الفريق الأصفر، وقد ساعدهم في عدد من المرات على الفوز باللقب وكأس السوبر وكأس ألمانيا.