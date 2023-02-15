بوروسيا يفوز على تشيلسي وبنفيكا يصنع المفاجأة في رابطة الأبطال

تمكنّ فريق بوروسيا دورتموند من الفوز على ضيفه تشيلسي في المباراة القوية و المثرية التي احتضنها ملعب “سيغنال ايدونا بارك” بألمانيا.

وفاز الفريق الألماني بهدف كريم أديمي، في اللقاء الذي شهد تلقي لاعب بوروسيا ست بطاقات صفراء كاملة.

كما عرفت المباراة التي احتضنا ملعب “جان برايدال” فوز بنفيكا على مستضيفه كلبو بروج بنتيجة هدفين مقابل صفر من إمضاء ماريو و زميله نيريس.

وجرت فعاليات المباريات ضمن مرحة الذهاب من دوري المجموعات لرابطة أبطال أوروبا.

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