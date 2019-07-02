بورياح: هذا هو موعد إنتخاب خليفة بوشارب على مستوى المجلس الشعبي الوطني

أكد اليوم الثلاثاء، خالد بورياح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن إستقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس

هو بمثابة إنتصار للحراك الشعبي بالدرجة الأولى، وقد كنا طالبناه بالإستقالة كم من مرة تلبية لمطالب الشعب.

وكشف رئي الكتلة الأفلانية، في تصريح لقناة النهار، أن عبد الرزاق تريبش سيقوم بتسيير شؤون الغرفة السفلى خلال الجلسة المقبلة.

وعن إنتخاب رئيس جديد خلفا لبوشارب، أوضح ذات المتحدث، أن الرئيس الجديد المنتخب سيكون في غضون 15 يوما كحد أقصى

مؤكدا أن الأسماء المرشحة ستحظى بأغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني