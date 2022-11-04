بوريطة حاول التشويش.. والمغرب طلب من الجزائر رخصة لتحليق 10 طائرات لنقل محمد السادس ومرافقيه

ردّت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية لها، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحافة العربية حيث وصفتها أنها تنم عن أفكار غبية.

وحسب البرقية، فلقد اخترع ناصر بوريطة من أفكاره الغبية موضوع دعوة الرئيس تبون إلى قمة ثنائية مع محمد السادس في المغرب.

وكشف ذات المصدر، ان السلطات المغربية أكدت للجزائر وللجامعة العربية، حضور محمد السادس إلى قمة الجزائر، حيث طلبت ترخيصا للطيران لفائدة 10 طائرات لنقل الملك محمد السادس ونجله والوفد المرافق.

وأضافت وكالة الأنباء في برقيتها، ان الوزير المغربي كاذب ومزور وقد أمضى معظم وقته في الجزائر متجولا في الأروقة بحثا عن صحافي لترويج هرائه.

كما رفض هذا الأخير، المشاركة رفقة نظرائه في النقاش البناء حول التحديات التي تواجه الدول والشعوب العربية وحول النظام العالمي الجديد في طور التكوين.

وأكدت ذات البرقية، ان اعتبار القضية الفلسطينية جوهر النقاش في القمة العربية، أزعج الدبلوماسية المغربية التي اختارت التطبيع على حساب الفلسطينيين.

كما أن وزير الخارجية المغربي، حاول سرقة الأضواء ولفت الانتباه وتحريف النقاش من القضايا المصيرية للعرب إلى مواضيع تافهة.

بالإضافة الى أنه حاول الكذب، وإقناع الامين العام للجامعة العربية بوجود ممثلين عن جبهة البوليزاريو في أشغال القمة العربية. ليعود في الأخير ليعترف بعدم وجود ممثل للبوليزاريو وقال إن مرافقيه تحصلوا على معلومة خاطئة.

وحسب ذات البرقية، فإن ممارسات ومزاعم الوزير المغربي، دفعت الكثير من أعضاء الوفود المشاركة إلى الضحك في السر على انحدار مستوى الدبلوماسية المغربية.

لتختم البرقية بأن الدبلوماسية الجزائرية مستمرة في انتصاراتها، وبوريطة سيقضي ليلة أخرى من دون نوم يخطط لضربة قذرة أخرى ضد بلد أصبح في حظيرة الكبار.