بوريل: الإتحاد الأوروبي سيتعاون مع الجزائر لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريلبوريل، أن الإتحاد الأوروبي سيتعاون مع الجزائر لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

وأورد جوزيب بوريل فونتيليس، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر للرمي بكل ثقلها من أجل وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد جوزيب بوريل أن الجزائر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب. مضيفا أن الاتحاد الاوروبي يعول على الجزائر في تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل.

كما دعا جوزيب بوريل إلى بعث الحوار حول المسائل الأمنية على أعلى مستوى.

وأشار جوزيب بوريل فونتيليس إلى أن الطاقات المتجددة أرضية خصبة لشراكة واعدة وتعاون إقتصادي مع الجزائر.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس اللجنة الأوروبية.