بوزرارة حكما للداربي العاصمي بين النصرية والسياربي

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم بوزرارة، لإدارة الداربي المرتقب بين شباب بلوزداد، ونصر حسين داي، لحساب الجولة الـ26 للمحترف الأول.

وسيدير الحكم بوزرارة، هذا الداربي العاصمي، بمساعدة كل من ياحي، كمساعد أول، ورحمون، مساعد ثاني، وعمار خوجة، كحكم رابع.

وتعد هذه المباراة جد هامة، خاصة بالنسبة للفريق المضيف شباب بلوزداد، الباحث عن ضمان البقاء، بينما تسعى النصرية للإقتراب من فرق المقدمة.

وفي المحترف الثاني، أختير الحكم عاشوري، لإدارة قمة الجولة الـ28، التي ستجمع بين سريغ غليزان، واتحاد بسكرة.

وجاءت باقي تعيينات الحكام المعنيين، بإدارة مباريات الجولة الـ26 للمحترف الأول، والـ28 من المحترف الثاني، كاملة على النحو التالي: