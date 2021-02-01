بوزرارة حكما لمواجهة الساورة والمولودية

كشفت لجنة التحكيم، عن حكام المبارتين المتأخرتين عن الجولة الخامسة، والسادسة، بين شبيبة الساورة والمولودية، وأولمبي المدية أمام شباب بلوزداد.

ونشرت الفاف، عبر موقعها الرسمي، عن تعيين الحكم بوزرارة، لإدارة المباراة المتأخرة التي ستجمع شبيبة الساورة، بمولودية الجزائر.

وسيدير بوزرارة، هذه المواجهة المهمة، بمساعدة كل من الحكمين سلوانجي، وقادم، بالإضافة لبن دبيزة، كحكم رابع.

وأختير الحكم قاموح، لإدارة المباراة الثانية، والتي يستضيف فيها أولمبي المدية، فريق شباب بلوزداد، بمساعدة كل من تامرابط، وبويما، بالإضافة لمكفوجي كحكم رابع.