بوزقزة في زيرة فجائية إلى عدد من منشآت ومراكز الري بالعاصمة

قام وزير الري ، لوناس بوزقزة، ظهيرة يوم السبت، بزيارة فجائية إلى عدد من منشآت ومراكز الري بالعاصمة.

وجاءت هذه الزيارة للوقوف على سير العمل ومدى جاهزيتها، خاصة فيما يتعلق بخدمتي التزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير.

وشدد بوزقزة خلال زيارته المديرية المركزية للأشغال الكبرى بعين النعجة، على ضرورة توفير كل الإمكانيات والوسائل اللازمة، من معدات وقطع غيار. وهذا تحسبًا لأي أعطاب قد تمس منشآت الضخ، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية بشكل منتظم لفائدة المواطنين.

كما أكد بوزقزة، على أهمية التدخل السريع لإصلاح الأعطاب وضمان الجاهزية الدائمة.

وعاين بوزقزة محطة الضخ الكبرى بجسر قسنطينة، التي تزود جزءًا هامًا من ساكنة العاصمة، حيث وقف على وضعيتها الحالية عقب عمليات الصيانة التي خضعت لها مؤخرًا.

وأبرز بوزقزة في هذا الإطار على ضرورة اعتماد الصيانة الدورية لكافة المنشآت، بما يضمن تحسين مردوديتها ونجاعتها.

وزار بوزقزة وكالة الزبائن بعين النعجة، حيث اطلع على مختلف طرق دفع الفواتير، سواء عبر الدفع المباشر أوعن بعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية الموضوعة تحت تصرف الزبائن.

واختتم الوزير زيارته بمحطة تصفية المياه المستعملة ببراقي، حيث تابع سير عملها ونظام التحكم عن بعد. كما اطلع على مختلف مراحل المعالجة، من استقبال المياه المستعملة إلى غاية تصفيتها ثلاثيًا باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية.