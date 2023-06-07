بوزلوف يدخل قائمة أفضل الأطباق في العالم

يواصل المطبخ الجزائري تصدر قائمة أفضل الأكلات في العالم، وهذه المرة ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، دخل طبق “البوزلوف” القائمة.

وصنف موقع “أطلس” المتخصّص في المأكلولات عبر العالم، طبق “بوزلوف” الجزائري في قائمة أفضل أطباق لحوم زوائد وأحشاء الحيوانات في العالم.

وجاء طبق البوزلوف في المرتبة الـ19 بين أفضل 50 طبقا في هذه الفئة عبر العالم.

كما تضمنت القائمة، طبق “الكبدة الاسكندراني” المصري والذي جاء في المرتبة الـ48.

و”البوزلوف” طبق جزائري، يشتهر خصوصا في عيد الأضحى المبارك، وهي التسمية ذاتها التي تطلق على رأس البقر أو العجل، فيما يسميها بعض الجزائريين بـ”الزليف” أو “الزلوف”.

ويعتبر أكاديميون جزائريون من معاهد اللغة العربية بأن أصل تسمية أكلة “البوزلوف” مستمدة من كلمة باللهجة الجزائرية وتعني “زلف” أو “شّوّطَ”.

و”زلف” تعني حرق الشيء المليء بالشعر أو الجلد الذي به شعر، وتقال أيضا في العامية الجزائرية “تشواط”.

و”التشواط” هو من الطقوس المحببة والموحدة في عملية تحضير “البوزلوف” بجميع المدن الجزائرية مساء اليوم الأول من عيد الأضحى.

وقبل عملية تنظيفه تقوم النسوة بخطوة أساسية بحرق رأس الخروف على النار بيدٍ، وباليد الأخرى سكين لتزع عنه شعر الرأس المحترق.

وتستمر العملية حتى يظهر رأس الخروف خالياً تماماً من الشعر والزغب.

ثم تأتي عملية تنظيف رأس الخروف، إذ يتم غسله بعد عملية حرقه، ثم يتم تقطيعه بشكل عمودي إلى نصفين.



وتوجد عدة وصفات وطرق تحضير مختلفة بـ”الكامل” من منطقة جزائرية لأخرى، وحتى من سيدة جزائرية لأخرى لطبق البوزلزف.

ومن بين أقدم وصفات “البوزلوف” أن يكون طهيه في القدر بدون مرق خاص به، وعائلات أخرى تفضله في الفرن.

أما أغلب الوصفات تكون فيها “مرق” خاص بـ”البوزلوف” تسمى عند سكان العاصمة الجزائرية “شطيطحة بوزلوف”.