بوزنادة: جمع 112 مليار دينار بعد فتح رأسمال CPA

قال مدير لجنة التنظيم ومراقبة البورصة يوسف بوزنادة، إنه تم جمع 112 مليار دينار بعد فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري. منها 25% من أشخاص لا يتوفرون على حسابات بنكية.

وأضاف بوزنادة خلال ملتقى حول فتح رأسمال بنك التنمية المحلية، أنه تم منح تراخيص لمجمع “توسيالي” للحديد لشراء قروض سندية بقيمة 15 مليار دينار. بالإضافة كذلك إلى منح تراخيص لشركة Arab leasing corporation لشراء قروض سندية بقيمة 3مليار دينار.

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