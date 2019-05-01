بوزناد: “العراقيل الإدارية سبب إستقالة بن حمادي من رئاسة برج بوعريريج”

حمل ندير بوزناد، المدير العام لأهلي برج بوعريريج، مديرية الشباب والرياضة للولاية، مسؤولية استقالة رئيس النادي أنيس بن حمادي.

وصرح بوزناد، في هذا الخصوص، لـ(و.أ.ج): “العراقيل التي تلقتها إدارة فريقنا، لم تشجع الرئيس عهلى مواصلة مهمته، وقرر الإنسحاب”.

وأوضح: “تقدمنا بطلب لمديرية الشباب والرياضة، لاستغلال ملعب ألعاب القوى، وقوبل بالرفض، رغم تعهدنا بالأخذ على عاتقنا أشغال التهيئة، والتكفل بجميع فرق ألعاب القوى بالولاية”.

وتابع: “قدمنا طلب آخر، لاستغلال ملعب “20 أوت”، لكن دون جدوى، كما طلبنا إنشاء مدرسة كروية، وهو المشروع الذي قوبل بالرفض أيضا”.

وناشد اليوم الأربعاء، لاعبو وأنصار “الجراد الأصفر”، سلطات الولاية، التدخل لحل الأزمة التي يمر بها الفريق، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة أنيس بن حمادي.

يذكر أن نادي أهلي برج بوعريريج، لم يضمن بعد بصفة رسمية بقائه ضمن المحترف الأول، حيث يملك في رصيده 33 نقطة لحد الآن.