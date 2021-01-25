بوزناد: “سعيد بإلتحاقي بفريق سوسطارة وسأكون عن حسن ظن الأنصار”

أعرب الأمين العام الجديد لفريق إتحاد العاصمة نذير بوزناد عن سعادته بإتحاقه بفريق سوسطارة قادما من فريق أهلي برج بوعريريج.

وأكد بوزناد أنه سيعمل على تقديم كامل خبرته من أجل مساعدة فريق اتحاد العاصمة على تحقيق أهدافه المسطرة من طرف الإدارة.

وأجرى عضو المكتب الفيدرالي السابق للإتحاد الجزائري لكرة القدم تصريحا للصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك مباشرة بعد تعيينه من طرف رئيس مجلس الإدارة عاشور جلول يوم الأحد الماضي قائلا:

” أنا جد سعيد بإلتحاقي بفريق إتحاد العاصمة على رأس الجانب الإداري، حيث تم تنصيبي صبيحة اليوم –الحوار أجري يوم الأحد- من طرف رئيس مجلس الإدارة عاشور جلول، من وبالنسبة إلى المهام التي أوكلت لي هي الأمانة العامة من الجانب الإداري والمالي، كما إتفقنا على مشروع تنظيم نادي محترف بالمقاييس والمعايير المطلوبة لنادي كبير من حجم إتحاد العاصمة وإن شاء الله نكون في حسن الضن، وإعطاء فريق إتحاد العاصمة التنظيم الإداري والدفع النوعي من ناحية التنظيم من أجل مساعدته على تحقيق النتائج المسطرة من طرف مجلس الإدارة ورئيس النادي”.