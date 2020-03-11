بوزناد: “نتأسف للأحداث التي شهدها داربي البرج والوفاق”

أبدى المدير العام لشركة أهلي برج بوعريريج، نذير بوزناد، أسفه لأحداث التي شهدها مباراة الكأس التي جمعتهم أمس الثلاثاء، بوفاق سطيف.

وصرح نذير بوزناد، لتلفزيون “النهار”: “كنا نتمنى أن تكون هذه المباراة عرسا كرويا، وأن يرقى هذا الداربي لمستوى الروح الرياضية”.

وأضاف: “المباراة، جرت في أحسن الظروف على أرضية الملعب، بين لاعبي الفريقين، لكننا نتأسف للأحداث التي جرت بعد المباراة، وهي ليست من أخلاقيات الرياضية”.

وتابع نذير بوزناد: “مدير الملعب ومحافظ اللقاء دونو الخسائر والأضرار التي سجلت بالملعب، والتي نتأيف لها، خاصة وأن أرضية الميدان تم تجديدها بداية الموسم الجاري”.