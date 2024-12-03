بوزناد: “نتمنى أن تستفيد الكرة الجزائرية من ندوة الفاف”
بقلم محمد لمين صحراوي
تحدث الأمين العام للاتحاد الجزائرية لكرة القدم، نذير بوزناد، عن الندوة التي ستنظمها “الفاف” بالتعاون مع “الكاف”، ما بين الـ 3 والـ 5 ديسمبر الجاري، تحت عنوان “ملاعب آمنة في إفريقيا”.
وأوضح بوزناد، في تصريحات إعلامية، قبل انطلاق الندوة، اليوم الثلاثاء، بأن الفاف، انضمت إلى هذا البرنامج منذ أشهر.
مضيفا بخصوص الندوة: ” سيحضر مسؤولو الأمن على مستوى الأندية المحترفة والأسلاك المشتركة. التي لها علاقة بتنظيم مباريات البطولة والفريق الوطني. إلى جانب مسؤولي الملاعب الكبرى وخبراء من الاتحاد الإفريقي”.
وختم الأمين العالم للفاف: “أتمنى أن تمنح هذه الخطوة دافعا جديدا حول السلامة والأمن في الجزائر، وتكون فائدة على البطولة والكرة الجزائرية”.
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