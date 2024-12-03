بوزناد: “نتمنى أن تستفيد الكرة الجزائرية من ندوة الفاف”

تحدث الأمين العام للاتحاد الجزائرية لكرة القدم، نذير بوزناد، عن الندوة التي ستنظمها “الفاف” بالتعاون مع “الكاف”، ما بين الـ 3 والـ 5 ديسمبر الجاري، تحت عنوان “ملاعب آمنة في إفريقيا”.

وأوضح بوزناد، في تصريحات إعلامية، قبل انطلاق الندوة، اليوم الثلاثاء، بأن الفاف، انضمت إلى هذا البرنامج منذ أشهر.

مضيفا بخصوص الندوة: ” سيحضر مسؤولو الأمن على مستوى الأندية المحترفة والأسلاك المشتركة. التي لها علاقة بتنظيم مباريات البطولة والفريق الوطني. إلى جانب مسؤولي الملاعب الكبرى وخبراء من الاتحاد الإفريقي”.

وختم الأمين العالم للفاف: “أتمنى أن تمنح هذه الخطوة دافعا جديدا حول السلامة والأمن في الجزائر، وتكون فائدة على البطولة والكرة الجزائرية”.