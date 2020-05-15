بوزناد: “نطالب المسؤولين الذهاب إلى أبعد حد في قضية التسجيل الصوتي”

طالب المدير العام لنادي أهلي برج بوعريريج، نذير بوزناد، الذهاب لأبعد حد في قضية التسجيل الصوتي لرئيس وفاق سطيف، فهد حلفاية، ومحاسبة المسؤولين، خاصة وأنه يعتبر فريقه أحد ضحايا هذا التسجيل.

وصرح بوزناد، للإذاعة الوطنية: “ندين ما حدث ونعتبره تصرف غير مسؤول، ونطلب من مسؤولي كرة القدم الجزائرية الذهاب إلى أبعد حد في هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين”.

وأضاف المدير العام لنادي أهلي البرج: “تم ذكر فريقنا في هذه القضية، وهذا أمر مخجل ومهين، لذا نطالب بإعلان الحرب على مثل هذه التصرفات، لوضع حد لها نهائيا”.

وتابع نذير بوزناد: “من المؤسف أن نسمع رئيس نادي محترم يتحدث بهذه الطريقة، عن أهلي برج بوعريريج، وأندية أخرى أيضا، وكأنه هو مسير لكرة القدم الجزائرية”.