بوزناد: نفاذ تذاكر شهر جويلية للنقل البحري.. وهذه الأسعار

كشف كريم بوزناد المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بأن الشركة فتحت عملية بيع التذاكر للمسافرين منذ أسبوعين. مشيرا إلى أن هناك إزدحام على الحجز لشهر جويلية لقضاء عطلة عيد الأضحى بالجزائر. غير أن التذاكر نفذت.

وأضاف بوزناد، خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن عملية فتح بيع التذاكر جاءت وفقا لخارطة الطريق المحددة من قبل الوزارة الأولى. وبمعدل ست رحلات أسبوعية باتجاه ميناء مرسيليا. ورحلة أسبوعية نحو ميناء “أليكانتي” الإسباني. كما أن عملية البيع تعرف اقبالا كبيرا عبر منصة الحجز الرقمي. بفعل تهافت المسافرين من الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا. ووكالات السفر والوكالات التجارية المعتمدة بفرنسا.

وعن الشكاوى التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي من عدم قدرة أفراد الجالية على الحجز. كشف بوزناد، أن الأمر طبيعي لأن الشركة أوقفت رحلاتها قبل عامين بسبب البروتوكول الصحي. واليوم هناك إزدحام على الحجز بالنسبة لشهر جويلية لتزامنها مع بداية العطل الصيفية في أوروبا. بالإضافة كذلك إلى رغبة المهاجرين في قضاء عطلة عيد الأضحى مع ذويهم بالجزائر .

وكشف بوزناد، أن 90 بالمائة من التذاكر الخاصة بشهر جويلية بيعت لحد الآن. ومن الصعب جدا تلبية كل الرغبات الخاصة بشهر جويلية. مشيرا إلى صعوبات مماثلة بالنسبة لمنتصف أوت وبداية سبتمبر بسبب استئناف الدراسة في أوروبا.

أما عن أسعار التذاكر المقترحة على المسافرين القادمين من أوروبا أكد أنها في المتناول. وتتماشى مع الفصول وإمكانيات المسافرين. وهي في حدود 260 أورو إنطلاقا من فرنسا. متوقعا ضمان نقل ما بين 250 ألف و 300 ألف مسافر في العام. خصوصا وأن الشركة صارت تملك أربع وحدات بحرية بعد تدعيم الأسطول البحري في الفترة الأخيرة بباخرة “باجي مختار”.

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