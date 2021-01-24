بوزناد يشرع في عمله مع إتحاد العاصمة

أعلن نادي إتحاد العاصمة عن تنصيب نذير بوزناد أميناً عاماً للفريق حيث سيشرف على الأمور المالية والإدارية للفريق العاصمي.

وجاء في بيان نشره الحساب الرسمي لـ “إتحاد العاصمة” عبر “الفايسبوك”:

“تم اليوم الأحد تنصيب السيد نذير بوزناد أميناً عاماً من طرف الرئيس المدير العام لفريق اتحاد العاصمة السيد عاشور جلول”.

وصرح “بوزناد” للموقع الرسمي قائلا: “اتمنى أن اكون عند حسن ظن الجميع ومنح إتحاد العاصمة التنظيم الإداري وأن ندفعه نحو لعب الأدوار الأولى”.

وأضاف: “كل إطار يريد النجاح أو المساهمة في إنجاح منظومة رياضية وإتحاد العاصمة فريق كبير يلعب على الأدوار الأولى دائما”.

وتابع: “تحية خاصة لجماهير إلفريق وسنعمل من قلبنا وبإخلاص لهذا النادي وسنوفر له كل الإمكانيات”.