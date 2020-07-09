بوزناد يعلن استقالته من إدارة أهلي البرج

الرياضة
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بوزناد يعلن استقالته من إدارة أهلي البرج
بقلم كريم.تيغرمت

قرّر المدير العام لنادي أهلي برج بوعريريج، نذير بوزناد، الإستقالة من منصبه في الفريق، مرجعا ذلك لأسباب  شخصية.

وقل بوزناد، في تصريحات لموقع “كووورة” العربي: “قررت وضع حد لمسيرتي مع أهلي البرج، لأسباب شخصية تمنعني من مواصلة المهمة”.

وأضاف: “اجتمعت برئيس مجلس الإدارة، أنيس بن حمادي، وأعلمته بقرار انسحابي، لاستحالة مواصلة مهمتي بسبب أمور خارجة عن إرادتي”.

وتابه نذير بوزناد: “قررت التخلي عن منصبي، وأنا راض عما قدمته للنادي منذ تعييني في هذا المنصب، لقد حرصت على توظيف خبرتي لمساعدة النادي على التطور والتقدم”.


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