بوزناد يكشف حقيقة إصابة اللاعب بعوش!

كشف الأمين العام لفريق إتحاد العاصمة “نذير بوزناد” حقيقة إصابة المستقدم الجديد هواري بعوش الذي تم التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وأكد الأمين العام السابق للإتحاد الجزائري نذير بوزناد، أن إدارة فريق إتحاد العاصمة ليست هاوية، وأنها لا ترتكب أخطاء بدائية كهذه موضحا:

“فيما يخص قضية هواري بعوش، كانت هناك العديد من الإشاعات المتعلقة بإمضائه على العقد وهو يعاني من إصابة، ومن أجل التوضيح للأنصار نقول لهم أن إدارة إتحاد العاصمة ليست إدارة هاوية، وتستقدم لاعبين لأول مرة وأؤكد لكم أن الأمور مضبوطة وندرك جيدا العمل الذي نقوم به، لأن اللاعب يملك مؤهلات كبيرة، وتابعناه منذ مدة طويلة، الحمد لله هذا اللاعب لا يعاني من إصابة خطيرة وسنتكفل بالجانب الصحي حتى يكون جاهزا في أقرب الآجال”.

وإتهم نذير بوزناد بعض الأطراف أنها تحاول زعزعة إستقرار النادي بواسطة الإشاعات التي يتم ترويجها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص قضية المستقدم الجديد هواري بعوش حيث تحدث قائلا: “نطلب من الأشخاص التي تروج الإشاعات أنكم لن تفشلوا إدارة إتحاد العاصمة، وأنتم تشاهدون جيدا اللاعبين الممتازين الذين إستقدمناهم لحد الآن، بالرغم من أن النسق لا يزال بعيدا على المستوى الفني، ونحن متأكدين أن المدرب منير زغدود سيعيد الفريق إلى السكة الصحيحة”.